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وزارة الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

كتب:

مريم الخطري
10:58 ص | الأربعاء 14 ديسمبر 2022
الدكتور حسام عبدالغفار

الدكتور حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضا كبيرا في أعداد إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية رغم دخول فصل الشتاء، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان مستعدة لكل السيناريوهات على أكمل وخاصة ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس.

تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال ربع ساعة

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خلال جلسة حوارية مع عدد من الصحفيين، أن جائحة فيروس كورونا لا أحد يستطيع أن يتوقع مستقبلها، ولكن هناك خبرات تم اكتسابها خلال الجائحة جعلت الأطقم الطبية تستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال ربع ساعة وأقل، مشيدا بدور الأطقم الطبية خلال جائحة فيروس كورونا وما قدموه من دور كبير وعمل احترافي.

توفير كافة الأدوية الخاصة بالفيروس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية من الدول التي تعاملت مع أزمة فيروس كورونا باحترافية شديدة، وتوفير كافة الأدوية الخاصة بالفيروس وكذلك اللقاحات سواء للمواطنين المسافرين في الدول التي وضعت شروط تلقي لقاحات بعينها.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.