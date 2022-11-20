«الصحة»: «الرضع» أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، حددت فيه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنفسية، هم الأطفال من عمر شهر وحتى عام واحد، وفي حال ظهور أعراض كالعطس والسعال وصعوبة في التنفس واحتقان بالحلق، وإسهال وقيء، لا بد من زيارة الطبيب فورا.

الفيروس التنفسي المخلوي

وتابعت وزارة الصحة والسكان، الفيروس التنفسي المخلوي لا يصيب الأطفال فقط ولا داعي لحالة القلق والخوف المنتشرة بين المواطنين، ومن بين كل 100 شخص هناك واحد مصاب يحدث له مضاعفات.

وأوضحت الوزارة أنه إذا شعر المواطن بارتفاع متواصل في درجات الحرارة لمدة 3 أيام ولا يوجد استجابة للأدوية، في هذه الحالة عليه اللجوء إلى المستشفي وتلقي الرعاية الصحية اللازمة له، مضيفة أنه تم رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الصدر والحميات لاستقبال كافة الحالات المرضية والفريق الطبي جاهز لتشخيص أي حالة.

طرق التواصل مع وزارة الصحة والسكان

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين، حيث تم تزويد عدد مقاعد الخطوط الساخنة بالتزامن مع فصل الشتاء والخريف وانتشار الأمراض التنفسية.