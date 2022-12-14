«صوت مصر»: تأسيس أفرع للبنوك المصرية في الخارج يسهم في توفير العملة الصعبة

طالب الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، وزارة المالية ورؤساء البنوك المصرية، بتأسيس وافتتاح فروع لها بالدول ذات العمالة المصرية الكثيفة.

توفير العملة الصعبة

وأوضح نصر سليمان، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية بمقر حزب إرادة جيل بمنطقة وسط البلد؛ لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر، أن تأسيس أفرع للبنوك المصرية في الدول ذات العمالة الكثيفة يسهم في توفير العملة الدولارية الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمام جميع العمال بوضع أموالهم التي يتقاضونها بها بدلا من البنوك الأجنبية.

وتطرق رئيس حزب صوت مصر للحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إن الأزمة ألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمي دون استثناء ولا توجد دولة في العالم لم يتأثر اقتصادها، وذلك كون روسيا وأوكرانيا أولى دول العالم في توريد الحبوب الغذائية التي تدخل في صناعة معظم المنتجات الغذائية.

توطين الصناعة

واختتم رئيس حزب صوت مصر حديثه داعيا الجهات المعنية بالدولة إلى حصر شامل لجميع المعوقات التي تقف في وجه توطين الصناعة الوطنية، والعمل على إزالتها في أسرع وقت، وذلك بهدف الاعتماد على المنتج المحلي بدلا من المنتجات المستوردة، ما يسهم في توفير العملة الصعبة وضخها في أولويات أخرى.