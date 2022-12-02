الخبيرة الاقتصادية وفاء علي: الدولة نجحت في خطة توطين الصناعة
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:23 ص | الجمعة 02 ديسمبر 2022
صناعة السيارات فى مصر
قالت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة نجحت خطة لتوطين الصناعة في كل المجالات، وخاصة صناعة السيارات، ونقطة البداية هي التكنولوجيا والمهارات الفنية، بهدف زيادة الناتج القومي.
سوق السيارات
وتابعت الخبيرة الاقتصادية ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التكنولوجيا عنصر أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقيام مجتمعات جديدة، مشددة على أن الأمر أصبح جليا في أن زيادة مساحة الابتكار تبدأ في مراحل التعليم المختلفة.
في سياق متصل، وقال بكر محمد على عضو رابطة تجار السيارات، إن السوق فى مصر سيشهد نموًا وانخفاضًا في الأسعار مع الإعلان عن افتتاح مصانع لتصنيع السيارات.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها، وهي كالتالي:
أسعار السيارات اليوم
فيات شاهين 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 050,00 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 46,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 57,000 جنيه
لادا 2107 2011
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 50000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 38,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 57,000 جنيه
فولكس فاغن جولف 1991
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 51,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 58,000 جنيه
فيات تمبرا 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 51,000 جنيه.
أقل سعر السيارة فى السوق المحلي: 47,000 جنيه.
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 57,000 جنيه.