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الخبيرة الاقتصادية وفاء علي: الدولة نجحت في خطة توطين الصناعة

كتب:

أحمد عبد اللطيف
06:23 ص | الجمعة 02 ديسمبر 2022
صناعة السيارات فى مصر

صناعة السيارات فى مصر

قالت الدكتورة وفاء علي، الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة نجحت خطة لتوطين الصناعة في كل المجالات، وخاصة صناعة السيارات، ونقطة البداية هي التكنولوجيا والمهارات الفنية، بهدف زيادة الناتج القومي.

سوق السيارات

وتابعت الخبيرة الاقتصادية ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن التكنولوجيا عنصر أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقيام مجتمعات جديدة، مشددة على أن الأمر أصبح جليا في أن زيادة مساحة الابتكار تبدأ في مراحل التعليم المختلفة.

في سياق متصل، وقال بكر محمد على عضو رابطة تجار السيارات، إن السوق فى مصر سيشهد نموًا وانخفاضًا في الأسعار مع الإعلان عن افتتاح مصانع لتصنيع السيارات.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات التى يتم تداولها، وهي كالتالي:

 أسعار السيارات اليوم

فيات شاهين 2001

 متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 050,00 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 46,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 57,000 جنيه

لادا 2107 2011  

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 50000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 38,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي :  57,000 جنيه

فولكس فاغن جولف 1991

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:  51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي:  43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي:  58,000 جنيه

فيات تمبرا 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي:  51,000 جنيه.

أقل سعر السيارة فى السوق المحلي:  47,000 جنيه.       

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 57,000 جنيه.

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بقلم أحمد عبد اللطيف