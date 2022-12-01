«تجار السيارات»: استقرار في أسعار المركبات المستعملة بسبب خطة توطين الصناعة

شهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار، بعد إعلان الدولة المصرية خطة لتوطين صناعة السيارات، والإعلان عن افتتاح مصانع كبرى العلامات التجارية في عالم السيارات.

قال عبدالعاطى محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية، وزيادة في حركة البيع والشراء بين المواطنين بسبب الأخبار التي يتم الإعلان عنها.

أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن العلامات التجارية الكبرى التي تنوي بدء تصنيع السيارات داخل مصر ستوفر فرص عمل للشباب وزيادة الاقتصاد المحلي، والتصدير للخارج.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق.

أسعار السيارات اليوم في مصر

بريليانس جالينا 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 120,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 124,000 جنيه

شيفروليه سبارك 2012

متوسط سعر السيارة: 120,000 جنيه.

أقل سعر السيارة: 109,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 147,000 جنيه.

رينو سانديرو 2012

متوسط سعر السيارة: 120,000 جنيه.

أقل سعر السيارة: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 128,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر 2002

متوسط سعر السيارة: 121,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 116,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 125,000 جنيه.

بيجو 406 2003

متوسط سعر السيارة في السوق: 121,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 131,000 جنيه.

بروتون جين 2 2006

متوسط سعر السيارة: 121,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 128,000 جنيه.

ميتسوبيشي لانسر بومة 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 109,000 جنيه .

أعلى سعر للسيارة: 133,000 جنيه.

أوبل فيكترا 2001

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 122,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 114,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 133,000 جنيه.