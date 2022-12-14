خدمات شركة مياه الشرب بالإسكندرية وأرقام الطوارئ عند الانقطاع

تقدم شركة مياه الشرب بالإسكندرية عدد من الخدمات منها ادفع فاتورتك والاستعلام عن الفاتورة، وإدخال قراءة العداد، وإرسال شكوى وتعاقد على عداد أون لاين، والتعاقد المنزلي والحجز أون لاين، والقطع الموفرة بالإضافة إلى سيارات متنقلة بالأحياء لتسهيل وصول تلك الخدمات للمواطنين.

مياه الشرب بالإسكندرية

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن توافر خدمة تطهير الخزانات، حيث تُنظف الشركة وتُعقم وتُطهر جميع أنواع خزانات المياه للمباني الإدارية والسكنية عن طريق العمالة المدربة الحاصلة على شهادات من وزارة الصحة وباستخدام أحدث معدات وماكينات التنظيف وجميع الكيماويات المستخدمة آمنة ومرخصة من وزارة الصحة.

خط ساخن لاستقبال الشكاوى بشركة مياه الشرب

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن إمكانية التواصل مع الشركة لتقديم الشكاوى والتواصل من خلال الخط الساخن 125، أو من خلال البوابة الإلكترونية للشركة عن طريق الموقع الرسمي للشركة.

انقطاع المياه بالإسكندرية أمس

يأتي ذلك بالتزامن مع انقطاع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة بحي وسط الإسكندرية، وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية أعلنت في وقت سابق عن خريطة انقطاع المياه، وبدء إصلاح كسر بماسورة مياه بقطر 1000 ملي الذي كان السبب في الانقطاع.