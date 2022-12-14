مد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لمدة يوم آخر لضمان تطعيم باقي الأطفال بجميع أنحاء المحافظة.

وانطلقت الحملة الأحد الماضي ومقرر أن تنتهي اليوم 14 ديسمبر 2022، إلا أن وزارة الصحة قررت مدها ليوم إضافي، وتستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى سن 5 سنوات، والتطعيم مقرر لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين

مد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وأضاف «مكين» في بيان صحفي، أن عدد الأطفال المستهدفين بحملة شلل الأطفال 987 ألف طفل داخل المحافظة، ونستهدف بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة من خلال الفرق الثابتة، والتطعيم من شقة لشقة عن طريق الفرق المتحركة، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، ووضع العلامات الإرشادية.

فرق ثابتة ومتحركة لحملة شلل الأطفال

وأكد أن عمل الفرق المتحركة من منزل لمنزل وفقا للخطة الموضوعة، لتحقيق المستهدف المطلوب تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بضرورة الإعداد والتجهيز للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأشار إلى أن الحملة هدفها الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووفقا خطة شاملة لضمان وصول التطعيم لجميع مستحقيه اعتبارا من تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتي يصل عددها نحو 350 فرقة.