تطعيم 98% من الفئة المستهدفة في الحملة القومية ضد شلل الأطفال بالقليوبية

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الانتهاء من تطعيم ما يزيد عن مليون طفل وطفلة، ضمن مبادرة وزارة الصحة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال أول يومين من المبادرة، من إجمالى المستهدف بالمحافظة، والبالغ 1084795 طفل وطفلة، بنسبة وصلت إلى 98%، وتواصل الفرق الطبية حاليا أعمالها للانتهاء من المستهدف بالكامل بقرى ومدن المحافظة.

حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمراكز الطبىة

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، دشن الأحد الماضى، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمركز الطبى بمدينة بنها، التى تنظمها مديرية الصحة بالقليوبية، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 11 ديسمبر وحتى الأربعاء 14 ديسمبر، بجميع قرى ومدن ومراكز المحافظة، بحضور الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ويصل عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم خلال الحملة إلى 1084795 طفلا وطفلة.

تقرير يومى خلال فترة التطعيم

وأكد الهجان، على قيام مديرية الصحة بعمل تقرير يومى خلال فترة التطعيم وبيان المشكلات ليتم حلها سريعا، مشيرا إلى أنّ استراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بالقليوبية، تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى أخر بالمناطق الحضرية والريفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات والقطارات والمنشآت الصحية «مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة والمركزية».

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، أنّ المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال انتشار 2712 فرقة طبية بنطاق دائرة المحافظة، مقسمة إلى 353 فرقة ثابتة متوفرة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية، بالإضافة إلى إنتشار 2359 فرقة متحركة للتطعيم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.