أهالي كفر الشيخ يُشيدون بالتطعيم ضد شلل الأطفال: «بتحافظ على ولادنا»

أشاد العديد من أهالي محافظة كفر الشيخ، بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي انطلقت الأحد الماضي 11 ديسمبر وتنتهي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر، بعد أن استهدفت تطعيم 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة من أبناء المحافظة وغير المصريين المقيمين على أرضها، من عُمر يوم حتى 5 سنوات.

ارتياح بين الأهالي لانطلاق الحملة

وأعرب الأهالي عن ارتياحهم الشديد لانطلاق الحملة مع بداية موسم الشتاء والذي تكثر فيه الأمراض والفيروسات، متوجهين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة.

«عبد الله»: الحملة بتحافظ على ولادنا

وقال محمد عبد الله، أحد أهالي كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من أهم الحملات التي تحرص الدولة المصرية على إطلاقها بشكل دوري، اهتماماً بصحة الأطفال، مضيفاً: «الحملة بتحافظ على ولادنا، ومش بندفع جنيه في التطعيم لأنه بيتم بشكل مجاني».

«هنية»: أختي جالها شلل أطفال في السبعينيات لأن مكنش في أيامها تطعيم

وأوضحت هنية إسماعيل، أحد أهالي بيلا، أن تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال يحافظ عليهم من الإصابة بهذا المرض الذي كان يصيب الأطفال في الماضي. وكان يسبب لهم إعاقة حركية، متابعة: «أختي جالها شلل أطفال في السبعينيات لأن مكنش في أيامها تطعيم ضد المرض، وبقت عاجزة، لكن دلوقتي التطعيم موجود وببلاش ولحد البيت كمان، ولازم الكل يطعم ولاده».

«صحة كفر الشيخ»: المستهدف تطعيم 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل على مستوى الإدارات الصحية، لافتة إلى أن المستهدف تطعيم 525 ألفاً و618 طفلاً وطفلة على مستوى المحافظة، وسيتم تطعيمهم من فرق التطعيم المتحركة والثابتة بالوحدات الصحية الريفية والحضرية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

4 آلاف و205 من الفرق الثابتة والمتحركة يشاركون في الحملة

وأشارت «محمود»، إلى أن 4 آلاف و205 من الفرق الثابتة والمتحركة المشاركين في الحملة خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالمديرية والإدارات الصحية، وتم توفير الطعوم اللازمة للتطعيم، منوهة بأن التطعيم مجاني دون أي رسوم، وأنه لا توجد أي آثار جانبية للتطعيم، ولا توجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

الحملة تأتي للنهوض بالصحة العامة

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تُنفذها وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.