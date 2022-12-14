تطعيم 98% من الفئة المستهدفة في الحملة القومية ضد شلل الأطفال بسوهاج

عقد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية، والدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية ومديري الطب الوقائي، ومشرفي الوزارة والمديرية والإدارات بمحافظة سوهاج، اجتماعا لمتابعة عمل فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة سوهاج، موضحا أنه تم تطعيم 892 ألف و971 طفل بنسبة 98.2% من إجمالي الأطفال المستهدفين.

أماكن فرق التطعيم ضد شلل الأطفال بسوهاج

وتنتشر فرق التطعيم ضد شلل الأطفال بالأماكن الثابتة بميادين محافظة سوهاج ومكاتب ومراكز الصحة، بينما تجوب الفرق المتحركة المدن والقرى والنجوع والتطعيم من وحدة سكنية لأخرى.

الفئات المستهدفة بالتطعيم ضد شلل الأطفال

أوضح «النجار»، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال مازالت مستمرة، والفرق متواجدة حتي يتم تطعيم جميع الأطفال المستهدفين على أرض المحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات خلال أيام الحملة.

إشادة بدور فرق التطعيم بسوهاج

وأشاد وكيل صحة سوهاج بالفرق المشاركة في الحملة، التي تأتي ضمن جهود وزارة الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ووجه الشكر لمحافظة سوهاج على دعمها الكامل وجميع المديريات بالمحافظة علي تعاونهم الدائم مع فرق الحملة وللأهالي على مساندة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.