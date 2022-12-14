تحالف الأحزاب المصرية: زيادة الإنتاج الحل الأمثل لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية

قال المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب «إرادة جيل» وعضو مجلس الشيوخ، إن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، هو زيادة معدل الإنتاج المحلي.

توفير السلع

وأوضح المهندس تيسير مطر، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمقر حزب «إرادة جيل» بمنطقة وسط البلد، لمناقشة المشكلات الاقتصادية، أن زيادة معدل الإنتاج المحلي سيسهم في توفير السلع بشكل كاف في السوق، ما يمنع ارتفاع الأسعار على المستهلك، فضلا عن توفير العملة الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير.

ودعا أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى حصر شامل لكل المستلزمات الإنتاجية التي تدخل في سلاسل الصناعة المصرية، والعمل على توفيرها داخل البلاد دون اللجوء إلى استيرادها، الأمر الذي سيسهم في توفير الدولار.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشار أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، سببت حالة من الشلل في سلاسل الإمدادات التجارية الدولية، وألقت بظلالها على خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي خلق أزمة اقتصادية.