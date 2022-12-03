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«تحالف الأحزاب المصرية» لقناة الحياة: المواطن في بؤرة اهتمام القيادة السياسية

كتب:

شريف سليمان
07:58 م | السبت 03 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ التحالف عقد اجتماعا من أجل مناقشة المحور الاقتصادي لأنه من أهم المحاور للمواطن المصري والدولة ككل، موضحًا: «المحور الاقتصادي مهم جدا على اعتبار أنه يعود بالنفع على الدولة والمواطن».

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ المواطن المصري في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، ويتم العمل على الارتقاء بالمواطن المصري وسوف يكون لديه كل اللوازم التي يحتاج إليها، متابعًا: «خرجنا من كورونا إلى الأزمة الأوكرانية التي أثرت على مصر والعالم كله نتيجة أمور وعوامل كثيرة مثل نقل المواد الغذائية ومصادر الطاقة».

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