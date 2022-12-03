رئيس «إرادة جيل» لقناة الحياة: تحالف الأحزاب المصرية مستعد للحوار الوطني

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ التحالف مستعد للحوار الوطني ومحاوره، موضحًا: «أهمية الحوار الوطني بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة الحوار في إفطار الأسرة المصرية».

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الحوار الوطني المجتمعي يضم نخبة وأحزاب وكل مهتم بالحياة ذات الصلة بالمواطن المصري، مشددًا على أن هذا الأمر جيد للغاية من أجل الخروج بمخرجات تفيد المواطن المصري.