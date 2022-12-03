رئيس اقتصادية تحالف الأحزاب: نسعى للوصول لـ100 مليار دولار صادرات سنويا

قال حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، ورئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية، إن التحالف شرف بالمشاركة في كل محاور الحوار الوطني، بعد التواصل مع قيادات الأحزاب، والاتفاق على بعض المحاور الاقتصادية، لطرحها على مجلس الأمناء، باعتبار أنها الداعمة الأساسية للمحور السياسي والاجتماعي، فلا استقرار دون سياسة ولا سياسة دون اقتصاد.

وأضاف «أبو العطا»، خلال اجتماع تحالف الأحزاب السياسية، بمقر حزب إرادة جيل، لمناقشة المحور الاقتصادي كأحد محاور الحوار الوطني، وعرض رؤية الأحزاب بالتحالف في هذا المحور، أن التحالف وجهة نظره تجاه التحديات التي توجه الاقتصاد، آخرها ارتفاع قيمة الدولار، وحالة الركود التي يتعرض لها العالم كله، تداعيات الحرب الروسية، وانهيار الجنيه.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية لتحالف الأحزاب السياسية، أن الدولة المصرية تمر بمرحلة حرجة، تتزامن مع العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والاقليمية، ودور الاقتصاد المصري لمواجهة هذه التحديات، والأزمات العالمية، وفقا لسياسات بديلة، ومعالجات فعالة، خاصة أن الاقتصاد يمثل أمن قومي.

وتابع «أبو العطا»، أن القيادة السياسية حريصة على صعود المؤشر الاقتصادي والتنموي، تحت قيادة الرئيس السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، ووضع مصرنا الحبيبة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، وتحقيق رؤية 2030، والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار كحصيلة سنوية للتصدير.