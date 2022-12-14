المصريون في واشنطن يستقبلون الرئيس السيسي بـ«الأعلام والهتافات»

احتشدت أعداد كبيرة من الجالية المصرية لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى لدى وصوله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة فى فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية، واصطفوا على جانبى الطريق المؤدى إلى مقر إقامة الرئيس، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس، وهتفوا له للتعبير عن تقديرهم ومحبتهم له.

رئيس المركز الثقافى: مصر دولة مؤثرة إقليمياً ومحورية فى القارة السمراء

وقال المهندس طارق سليمان، رئيس المركز الثقافى المصرى بنيويورك، إن أبناء الجالية المصرية استقبلوا الرئيس عبدالفتاح السيسى فور وصوله إلى واشنطن دعماً له وفخراً بالدور الذى يقوم به لدعم قارة أفريقيا، مؤكداً أن مصر دولة محورية وفاعلة ورئيسية بالنسبة للقارة السمراء، كما أن وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أفريقيا هى الوجود فيها، لا سيما أن واشنطن أدركت أن هذه القارة تمتاز بالمواد الخام، وكانت الإدارة الأمريكية مشغولة عنها مؤخراً بالأزمة الأوكرانية، لكنها أدركت أهمية القارة، وبالأخص أهمية مصر.

الرئيس السيسى استعاد الريادة المصرية.. ونحن فخورون بدوره الداعم لأفريقيا

وأضاف «سليمان»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «تُعد مصر قائدة الدول الأفريقية، لاسيما أنها تمتاز بوجود قناة السويس والوجود الدولى والإقليمى الريادى والمؤثر لها، ليس فى المنطقة فقط بل فى العالم بأسره»، مشيراً إلى أن مصر تساند دول القارة الأفريقية فى دعم التنمية بها، حيث إن القارة بحاجة إلى إصلاح اقتصادى وتنمية صناعات ومشروعات وإيجاد حلول لأزمات كثيرة تمر بها تلك الدول، سواء كانت ناتجة عن التغير المناخى أو الصراعات التى مرت بها بعض الدول فى عقود سابقة وتؤثر عليها حتى الآن.

وتابع «سليمان»: «المساندة الأمريكية للاتحاد الأفريقى من أجل الانضمام إلى مجموعة العشرين والحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن الدولى يؤكد أن العالم يهتم بقارة أفريقيا، وهذا يبرز أهمية مصر من خلال الجهود التى بُذلت خلال الأعوام الماضية من أجل النهوض بقارة أفريقيا، كما أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بدعوته مصر من أجل المشاركة يوضح التحول الكبير فى الدور الأمريكى وإدراكه دور مصر فى المنطقة والقارة والعالم، وهذا ما جعلنا كأبناء الجالية المصرية نستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى فور وصوله إلى واشنطن دعماً له وفخراً بالدور الذى يقوم به الرئيس السيسى فى دعم قارة أفريقيا».

واختتم حديثه لـ«الوطن»، قائلاً: «الرئيس عبدالفتاح السيسى يُحسب له التوازن الذى قام به فى العلاقات المصرية مع دول العالم، ونتحدث الآن عن الولايات المتحدة، فالحزبان الجمهورى والديمقراطى يعاملان مصر الآن باعتبارها محور المنطقة والقارة الأفريقية، نظراً لدورها القوى والمؤثر الذى تقوم به، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتأسيس قوى للعلاقات المصرية خارجياً من خلال زياراته، والمؤتمرات والقمم التى يشارك بها».