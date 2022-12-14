استقبال الجالية المصرية في واشنطن للرئيس السيسي (صور)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية.

وكان في استقبال الرئيس، أعدادا كبيرة من الجاليات المصرية، اصطفت في طريق وصوله إلى مقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونشر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحتة الرسمية فيسبوك، صورا لاستقبال الجالية المصرية في واشنطن للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما صرح بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي، لاستفادتها، ما يوفره من فرص ومزايا في تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي.