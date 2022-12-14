ضبط المتهمين بإطلاق النار على سائق ميكروباص واختطافه في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، متضمناً قيام مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية، باصطحاب أحد الأشخاص عنوة تحت تهديد سلاح ناري، والانصراف به إلى جهة غير معلومة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وبتكثيف الجهود من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه سائق ميكروباص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبسؤاله أفاد بقيام 4 أشخاص مجهولين باستيقافه حال سيره بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وإحداث إصابته بطلق ناري بالقدم واصطحابه عنوة بالسيارة، وعقب ذلك قاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتهديده بعدم الإبلاغ.

عقب تقنين الإجراءات، جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، بمحل إقامتهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، اعتقاداً منهم أن المجني عليه أحد جيرانهم الذي قام بسرقة شقتهم وما بها من مواد مخدرة بالاشتراك مع مالكة الشقة محل سكنهم ونجلها «أمكن ضبطهما»، ولدى علمهم بأنه ليس المقصود قاموا بنقله لأحد المستشفيات وقاموا بتهديده لعدم الإبلاغ عنهم.