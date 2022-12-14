التحريات تكشف عن ملابسات سقوط ربة منزل من شقتها في حلوان

كشفت التحريات والتحقيقات التي أشرف عليها المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، تفاصيل مصرع ربة منزل، سقطت من الطابق الخامس أمام منزلها بمنطقة كفر العلو في دائرة قسم شرطة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، أن الواقعة لم يوجد بها شبهة جنائية، وأن المتوفية تعاني من حالة نفسية منذ فترة، وكانت تداوم على علاجها.

المتوفية تعاني من حالة نفسية

وأوضحت التحريات، أن المتوفية لديها ثلاثة أطفال، وزوجها يعمل بإحدى الدول العربية، وأنها سقطت أثناء تواجدها في بلكونة شقتها، بعد دخولها في الحالة النفسية، وأنها حاولت التخلص من حياتها قبل أيام بالسم، وأسرتها نقلتها إلى مستشفى الدمرداش، وتم إسعافها وانقاذها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وبعد انتهاء التحريات وتسليمها لجهات التحقيق، صرحت النيابة العامة بالدفن.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما ورد لقسم شرطة حلوان، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول ربه منزل جثة هامدة، وادعاء السقوط من علو، وبالانتقال، تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «م. س» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص، تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

تحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.