حضور جماهيري كبير بكفر الشيخ لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم (صور)

حرصت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ على مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، ضمن نهائيات كأس العالم 2022، التي انطلقت قبل قليل.

مقاهي كفر الشيخ تمتليء بالمشجعين والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ بالمشجعين والجماهير الذين حرصوا على مؤازرة فريق أسود الأطلس، الذي يحمل آمال جميع الشعوب العربية في حصد بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير

كما فتحت عددا من مراكز الشباب في كفر الشيخ أبوابها أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا، في منافسات الدور نصف النهائي.

وتُعد المواجهة بين منتخبي المغرب وفرنسا، هي المباراة الثانية في منافسات الدور نصف النهائي من مباريات كأس العالم بقطر 2022، إذ أُقيمت أمس مباراة قبل النهائي الأولى، التي جمعت بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا.

نتيجة مباراة الأرجنتين وكرواتيا

ونجح منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه الساحر ميسي في الفوز على منتخب كرواتيا بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وتُقام المباراة بين منتخب المغرب ومنتخب فرنسا على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

مشوار منتخب المغرب في كأس العالم 2022

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة في الدور الأول، ثم تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر، وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية جديدة أمام البرتغال انتهت بفوزه بهدف للاشيء سجله يوسف النصيري.