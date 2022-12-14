بايدن: ندعم منطقة التجارة الحرة الإفريقية بتريليونات الدولارات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المنتدى «الأمريكي - الأفريقي» يُعزز الروابط التجارية بين واشنطن والقارة السمراء، كما أن الولايات المتحدة متحمسة من أجل مستقبل إفريقيا، وتسعى إلى تسخير جميع الاستثمارات بداخلها.

وأضاف «بايدن» في كلمته أمام المنتدى، اليوم الأربعاء، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نسعى إلى تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية حتى يستفيد منها 1.3 مليار نسمة، والاستفادة من تريليونات الدولارات من أجل توفير الحماية للعمال في إفريقيا والولايات المتحدة.

وأوضح أن أمريكا تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم وتعزيز الأعمال التي تملكها المرأة من أجل توفير الفرص، «التحول في إفريقيا ارتكز على الحكومات الرشيدة والشعوب التي تتمتع بالصحة الجيدة».