الرئيس الفرنسي عن مباراة المغرب وفرنسا: الرياضة تجمعنا في الصداقة والاحترام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، تعليقا على مباراة منتخب المغرب مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم 2022، المقام حاليا في قطر، إن الرياضة تجمعنا في الاحترام والصداقة قبل كل شيء.

سفر الرئيس الفرنسي إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب

وسافر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر لحضور مباراة المغرب ضد فرنسا في وجود عدد من المسؤولين الرسميين.

وأشارت قناة «بي إف إم» الإخبارية الفرنسية إلى أن هناك شخصيات بارزة تحضر في ملعب «البيت» بمدينة الخور التي تقع على بعد 50 كيلومترا شمال الدوحة، ومنهم وزير الرياضة الفرنسي «ميلي أوديا – كاستيرا».

الرئيس الفرنسي يدعو أسطورة الديوك لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب

ووجّه الرئيس الفرنسي، الدعوة لـ آلا جيريس صاحب الـ70 عاما، الذي يعد أسطورة الكرة الفرنسية، لمشاهدة المباراة.

يذكر أن جيريس شارك في بطولة كأس العالم 1982 وحصد حينها منتخب فرنسا المركز الرابع ثم المركز الثالث في كأس العالم 1986، وهذا اللاعب يعد أحد اللاعبين المفضلين للرئيس الفرنسي بجانب جان بيير بابان مهاجم فرنسا ومارسيليا وميلان وبايرن ميونخ السابق الذي يمتلك مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات، ودعا أيضا الرئيس الفرنسي، الكاتب المسرحي محمد الخطيب الذي يعد من أصول مغربية لحضور المبارة.

ويحضر الرئيس الفرنسي، مباراة المغرب ضد فرنسا، وهي أول مباراة دولية بين المنتخبين؛ إذ التقيا في 5 مباريات سابقة، ولكنها كانت في الإطار الودي.