الرئيس الفرنسي: أتحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سيتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الأخير ارتكب خطأ لكن لا يزال ممكنا العودة إلى المفاوضات.

صداقة إيجابية بين فرنسا وأمريكا

وأضاف ماكرون في تصريحات عاجلة نقلتها قناة العربية السعودية خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تستمر 3 أيام، أن الصداقة مع الولايات المتحدة إيجابية ومثمرة، مستطردا: «هناك خلافات عدة مع واشنطن لكننا سنبحث كيفية تجاوزها والأزمة الأوكرانية ستكون في أولويات المناقشات مع بايدن».