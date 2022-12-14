«الطيران المغربي» يلغي رحلات نقل مشجعي نصف نهائي المونديال إلى قطر

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية إلغاء جميع الرحلات الجوية المخصصة لنقل المشجعين إلى قطر، لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين منتخبي المغرب وفرنسا، اليوم الأربعاء، بناء على قرار من السلطات القطرية، وفقا تقرير لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إلغاء الرحلات الجوية بسبب قيود قطرية

وأعربت الشركة في بيان صحفي عن أسفها للعملاء بعد اضطرارها لإلغاء الرحلات، بناء على طلب السلطات القطرية، وقال مسؤول في الشركة، أمس، إن «عدد الرحلات سيكون 14 فقط».

وأعلنت شركة الطيران المغربية في وقت سابق اعتزامها تخصيص 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر، لحضور مباراة نصف النهائي بين المنتخبين المغربي والفرنسي، مساء الأربعاء.

مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا والمغرب

وتنطلق مواجهة قوية بين منتخبي فرنسا والمغرب، مساء اليوم، في نصف نهائي كأس العالم، وسط آمال كبيرة في تحقيق أسود الأطلس إنجاز عربي وأفريقي غير مسبوق، حال الصعود إلى نهائي المونديال لمقابلة الأرجنتين.