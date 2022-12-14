أستاذ اجتماع لقناة القاهرة الإخبارية: المتغيرات العالمية تؤثر على ثقافة الاستهلاك

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، إن هناك تأثيرا على ثقافة الاستهلاك بالعالم، نتيجة متغيرات عالمية من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من متغيرات على دخل المواطنين حول العالم.

الاستهلاك جزء من العملية الاقتصادية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عملية الاستهلاك جزء من العملية الاقتصادية المكونة من إنتاج وتوزيع واستهلاك، وفي الحروب والأزمات تنحسر معدلات الإنتاج ويعيد المسؤولون ترتيب الأولويات بهدف كبح جماح الطموح البشري في الاستهلاك، وهذه هي الثقافة الصحيحة للنمط الاستهلاكي.

وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصة إعلانية للسلع

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أنه خلال أزمة فيروس كورونا «كوفيد 19» أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة إعلانية للسلع، ما شكل عبئا مضاعفًا على اقتصاديات الأفراد، مضيفة أن الترشيد ليس اختياريًا الآن لأن حجم الموارد أقل بكثير من طموح الاستهلاك في مختلف دول العالم.