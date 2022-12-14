قناة القاهرة الإخبارية ترصد انقسام برلمان لبنان على انتخاب رئيس جديد

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لعقد جلسة للنواب، غدًا الخميس، لانتخاب رئيس للبلاد لتكون العاشرة والأخيرة هذا العام في ظل استمرار الانقسام الذي يعرقل حصول مرشح على الأغلبية اللازمة للوصول إلى قصر الرئاسة اللبناني.

وعرض أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بيروت، تساؤلات الشعب اللبناني عن احتمالية انتخاب رئيس جديد للبلاد، العام الحالي، قبل عقد الجلسة العاشرة داخل البرلمان اللبناني، غدًا.

طرح مرشح توافقي بين الأطراف والقوى السياسية المختلفة

وأوضح «سنجاب»، خلال لقاء له على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حالة الانقسام تتمادى يومًا تلو الأخرى حتى بين أبناء المعسكر الواحد داخل البرلمان اللبناني، لافتًا إلى أنه من المؤكد أن جلسة الغد لن تكون جلسة حوار، في ظل رفض القطبين الأكبر داخل مجلس النواب، وهما حزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، لدعوة نبيه بري للحوار.

وأكد عدم وجود رئيس جديد للبنان حتى نهاية العام الجاري وحتى الشهور الأولى من العام المقبل، في ظل استمرار الخلافات والانقسامات وعدم الاستجابة لأي دعوة لحوار داخلي، موضحًا أن المأمول هو التحرك الخارجي أو المبادرات الخارجية التي تسعى لتقريب وجهات النظر، وطرح مرشح توافقي بين الأطراق والقوى السياسية المختلفة.