مراسل قناة القاهرة الإخبارية: الأرصاد الفرنسية تحذر المواطنين من موجة صقيع مصحوبة بثلوج

كشفت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستشهد موجة صقيع قوية وسط تحذيرات لكل المواطنين من الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى.

تحذير للمواطنين من الأرصاد

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا خالد شقير، أن خبراء الأرصاد حذروا مناطق الشمال الفرنسي ومنها العاصمة باريس من تساقط الثلوج في البلاد.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الهيئة أصدرت عدة تحذيرات للمواطنين من أجل تفادي الحوادث وعلى رأسها تعليق الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة مع المطالبة بالبقاء في البيوت حتى لا يتعرض الشخص للخطر بعد الإشارة إلى أن موجة الصقيع تستمر نحو 4 أيام.

درجات الحرارة في مارسيليا والعاصمة

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا، إلى أن درجات الحرارة في مدينة مارسيليا الساحلية وصلت إلى -1 في الصباح الباكر، وخلال الظهيرة تصبح 11 درجة، أما العاصمة باريس فقد سجلت -2 صباحا ووصلت في الظهيرة إلى 4 درجات مئوية.