«الجمارك» تكشف شروط يجب على الوافد الالتزام بها حتى لا يقع تحت طاولة القانون

قال الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك القاهرة، إنه مسموح لأي راكب وافد أن يحمل أي مبالغ مالية دون حدود قصوى، لكن بشرط واحد وهو الإفصاح عنها لرجال الجمارك، وهذه من ضمن مجموعة من الشروط التي يجب على المسافر الوافد معرفتها قبل الوقوع تحت المسائلة القانونية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

يحق للراكب المصري أو الأجنبي المغادر أن يحمل 10 آلاف دولار كحد أقصى

وأكد «موسى» أنه يحق للراكب المصري أو الأجنبي المغادر أن يحمل 10 آلاف دولار كحد أقصى، وأما الأجنبي الذي يحمل أكثر من هذا المبلغ يجب عند قدومه لمصر أن يكون معه ما يثبت أن هذه الأموال من حقه الشخصي، موضحًا أن الجمارك بمطار القاهرة تؤدي عملها بصورة كاملة، وتسعى لرصد أي أشياء ممنوعة وفقا للوائح والقوانين المصرية.

وأكد مدير عام جمارك القاهرة، أن الإفصاح خير وسيلة لتأمين الراكب وعدم تعرضه للمسائلة القانونية، موضحًا أن الجمارك لا يعنيها عدد السبائك الذهبية التي يرتديها الراكب حال الإفصاح عنها، مشددا على أن رجال الجمارك لا يتربصون بأي راكب ويسعون لضبط وتطبيق القانون، كما أن المتعلقات الشخصية المتعلقة بالذهب للسيدات يجب الإفصاح عنها لأن ذلك يساعد رجال الجمارك على أداء عملهم.

الهواتف المحمولة

أما بالنسبة للهواتف المحمولة، أوضح مدير عام الجمارك بمطار القاهرة، أنه لا يتم مصادرة أي هواتف شخصية ومسموح كل شخص أن يحمل هاتفين، كما أن القرارات الجديدة بشأن بعض المتعلقات الشخصية أو المبالغ المالية ليس الهدف منها تحصيل رسوم جمركية من الوافدين أو المغادرين، بل الحفاظ على ضبط الأسواق.