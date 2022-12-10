المشدد 10 سنوات لمتهم زور أختام مصلحة الجمارك لتهريب حاويات ببورسعيد

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم قام بتزوير أختام رسمية، لمصلحة الجمارك المصرية لتهريب حاويات والتهرب من الرسم الجمركي لها.

كانت محكمة بورسعيد الجنائية قد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية الجلسة طارق عكاشة وخالد خضير قد انعقدت اليوم؛ للحكم في القضية رقم 545 لسنة2022 جنايات موانئ بورسعيد، والمقيدة برقم 631 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

واستمعت المحكمة إلى ياسر محمد محمد الشماع، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الصادر بمحافظة بورسعيد، وأكد بأنه عقب تكليفه بفحص واقعة التزوير بناء على إخبارية مفادها وجود بعض الأصناف المخالفة داخل الحاويات، تبين شمول احتوائها على صنف قوالب الرصاص وذلك بخلاف الصنف المقر بها.

إفراج جمركي مزوّر

وأكد أن المتهم قدم إفراجا مزورا مختوما بخاتم إدارة الفحص وبالفحص تببن عدم صحته، ولم يتم عرض الحاويات أو فحصها على جهاز الفحص بالأشعة، وذلك للهروب من دفع رسم التصدير المقرر بقرار وزير الصناعة والتجارة، وتوافق شهادة آخرين يعملان بالجمارك مع شهادته.

كما أدلى ضابط الشرطة محمد حلمي علي العفني بشهادته، أنه من خلال تحرياته السرية أكدت قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير إفراجين جمركيين، وقدما المحررين بالأختام المزورة.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي بقسم أبحاث التزييف والتزوير، بأن موظف إدارة الفحص بالأشعة لم يحرر أصل التوقيع المقروء باسمه ولا البيانات المحررة المنسوبة اليه، وتوصلت كذلك إلى عدم صحة الختم المقروء، مما يثبت جريمة تقليد الخاتم.

أحداث الواقعة

وتعود أحداث الجناية إلى يوم 20 مايو الماضي بدائرة قسم موانئ بورسعيد، حيث قلد المتهم «م ع ع ا»، 40 عاما، خاتم مصلحة الجمارك المصرية، بعد اتفاقه مع آخر على تصنيعه وتقليده على غرار الأختام الصحيحة واستعمله، بأن مهر به عددًا من المحررات الرسمية وزور كذلك إمضاءات الموظفين بمحل الختم المزور.