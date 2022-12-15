دورة تدريبية للمقبلين على الإنجاب في كنيسة بالإسكندرية.. «خطوة بخطوة»

في خطوة أولى من نوعها، أطلقت كنيسة العذراء بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية، دورة تدريبية بعنوان «خطوة بخطوة» للمقبلين على الإنجاب، أسوة بالدورات التأهيلية التي طبقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدولة المصرية للمقبلين على الزواج، إلا أن تلك التجربة المستحدثة تهدف إلى تأهيل الوالدين لتربية أبنائهم تربية سليمة وخلق جيل سوي.

الفكرة المستحدثة لتدريب المقبلين على الإنجاب بدأت من مجموعة من الدارسين لدبلومة المشورة التابعة لمركز الكلمة في كنيسة السيدة العذراء بحناكليس، أحد أهم مراكز المشورة على مستوى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث طُلب منهم اختيار موضوع لمشروع تخرجهم في الدبلومة.

فترة الحمل والولادة

يقول القس دانيال وليم، راعي كنيسة العذراء في جناكليس، والمشرف على دورة المقبلين على الإنجاب، إن الفكرة بدأت عبر 7 من دارسي المشورة، والذين رغبوا في توعية الأهل بعد الزواج بكيفية تربية الأبناء والتعامل معهم، ففكروا في تنظيم «كورس» للمقبلين على الإنجاب، مثل كورسات المقبلين على الزواج.

وأضاف راعي الكنيسة لـ«الوطن»، أنه الاختيار على اسم الدورة «خطوة بخطوة» لأن الهدف الأساسي منها هو الوقوف بجانب الوالدين والسير معهم في كل خطوة، بدءا من فترة الحمل حتى الولادة، مع تقديم النصح للتعامل مع الأطفال في أول عامين وأسس التعامل الأمثل بين الزوجين خلال فترة الحمل والولادة.

وأكد «وليم»، أن الدورة التدريبية انطلقت في تجربة أولية على مدار 8 أسابيع، واستهدفت 15 زوجا وزوجة، ما بين حديثي الزواج، ومنتظرين طفلهم الأول، وآخرين لديهم أطفال حديثي الولادة حتى عمر سنتين، مشيراً إلى أن التجربة هي نواة لفكرة كبيرة يمكن تعميمها على غرار تجربة المقبلين على الزواج التي عُممت على مستوى مصر.

8 محاضرات

«أفكار كثيرة طرحناها لحد ما استقرينا على محتوى وشكل الكورس ومدته، والفئة المستهدفة».. هكذا قالت ديانا يوسف، إحدى مسؤولي دورة المقبلين على الإنجاب، لافتة إلى تقديم 8 محاضرات خلال 8 أسابيع في مواضيع عدة، تمثلت في التغدية السليمة وأوضاع الرضاعة، والولادة، وسيكولوجية الطفل من عمر يوم إلى سنتين، وعملية التشجيع، الحدود مع الأسرة الكبيرة (جدو وتيتا)، والتوعية الجنسية، وأنماط التربية، وطرق الثواب والعقاب، وترتيب الطفل بين أخوته.

وأضافت «يوسف» لـ«الوطن»، أنه تم اختيار عناوين جذابة لكل موضوع من أجل توصيل الفكرة بشكل أسهل، مؤكدة أنه سيتم تقييم التجربة الأولية وتطويرها أملا في تعميمها خلال الأيام المقبلة.