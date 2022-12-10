تخدم 1300 أسرة.. معلومات عن كنيسة العذراء والملاك رافائيل بالإسكندرية بعد تدشينها

دشن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمنطقة النزهة بسموحة، اليوم، بحضور عدد من الأساقة وآباء الكنيسة.

وقص القمص ثاؤفيلس لطفي كاهن كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل تاريخ إنشاء الكنيسة، التي تعتبر وليدة ومن أحدث الكنائس، التي جرى إنشاؤها في عهد البابا تواضروس، وكانت في البداية، وتحديدًا عام 1998 فيلا صغيرة تقام بها خدمة الخضانة فقط.

وأضاف أنه بحلول عام 2006، استطاع الأباء الكهنة الحصول على تصريح لإقامة شعائر دينية، ليقام أول قداس إلهي بالكنيسة في غرفة صغيرة مساحتها 4 في 6 متر، ثم تم استكمال التراخيص حتى تم توسيعة الكنيسة الصعيرة.

وفي 27 نوفمبر 2014، حصل الآباء على تصاريح بناء كنيسة لتصبح مكونة من 5 أدوار تتضمن كنيستين في الدور الأول والثاني، وأماكن للخدمات في الأدار الأخرى، وهي قسمت كالاتي: الدور كنيسة مارجرجس والحوش على مساحة 700 متر، والدور الثانية الكنيسة الكبيرة، والدوار الثالث قاعة مناسبات وعزاء والمعمودية، الدور الرابع مخصص لخمة التربية الكنيسية، والدور الأخير مخصص لمدارس الأحد.

وتعد زيارة البابا تواضروس اليوم، هي الأولى للكنيسة، لكن زارها من قبل مجموعة من الأساقفة، وقت أن كانت لا تزال في طور البناء ومنهم الأنبا كيرلس آفا مينا رئيس دير مارمينا، والأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا هيرمينا الأسقف العام لشرق الإسكندرية، والأنبا بافلي، وذلك منذ نشأة الكنيسة في 2006 وحتى الآن.

الكنيسة تخدم ما يقرب من 1300 أسرة، وكانت سابقا تخدمها كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة، واستمر تعمير الكنيسة وتوسعتها حتى اكتملت صورتها ككنيسة كبيرة، ملحقة بها خدمات متعددة وتخدم حاليا 1000 أسرة، تم تدشينها اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 1 كيهك 1739 ش.

والكنيسة يخدمها حاليا 4 آباء، وهم القميص اشعياء نجيب مؤسس الخدمة الذي يعالج حاليا في الولايات المتحدة في حالة حرجة، القمص ثاؤفيلس لطفي والقس روفائيل متى والقس بيتر نبيل.