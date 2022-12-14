يوسف الحسيني: الرئيس السيسي يتحدث دائما باعتباره زعيما يحمل هموم المنطقة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذهب بالكثير من الملفات الكثيرة؛ كالملف الفلسطيني والعراقي والملفات المتعلقة بالاقتصاد الأفريقي بشكل عام، والسد الإثيوبي والمياه، والحديث عن التغيرات المناخية استكمالا لما جرى في شرم الشيخ بقمة المناخ، وغيرها العديد من الملفات.

الرئيس لا يتحدث عن مصر فقط

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، على الفضائية المصرية الأولى، أن الرئيس السيسي لا يذهب إلى أي اجتماع أو محفل دولي ويتحدث فقط عن مصر، لكنه يتحدث باسم الدول العربية والإفريقية: «الرئيس عمليا دون أن يرغب أو ينوي أو يذهب فدائما ما يصل للزعامة، ويتحدث باعتباره زعيما ويحمل هموم المنطقة».

الحسيني: في السياسة لا يوجد عشاء مجاني

واستطرد: «الأجانب عندهم جملة جميلة تقول لا يوجد عشاء مجاني لكن مجتمعاتنا مش بتاع الكلام ده، إحنا بنقول المليان يكب على الفاضي، لكن في السياسة لا يوجد عشاء مجاني، ومن يريد الشيء فعليه أن يدفع مقابله أو يقدم ما يستحق بالمقابل، وكل ما يحدث حاليا هو أمر مقلق بشدة لجماعة الإخوان الإرهابية سواء في أمريكا أو أوروبا أو الخلايا النائمة في مصر».