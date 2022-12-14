يوسف الحسيني: مصر في عهد الرئيس السيسي «سيدة قرارها» بشكل رائد

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتت سيدة قرارها بشكل كبير ورائد، موضحا أنه عندما تتوافر عوامل القوى الشاملة في أي دولة وتستطيع أن تتخذ ما تريد من القرارات وقتما تريد، فتكون تلك الدولة محور صنع القرار حول العالم، «عمرنا ما توغلنا على حقوق الغير، ولا تدخلنا في شؤون حد».

الحسيني: نسير بخطوات ثابتة في خطة 2030

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه لبرنامجه «التاسعة»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي: «العالم مستوعب أن 2030 هي خطة لها خطوات واحنا ماشيين فيها بخطوات ثابتة، ومصر هي المركز الإقليمي الأكبر والأهم والأوقع والأكثر تأثيرا للطاقة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وحتى أوروبا، مثل الغاز والكهرباء المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة، والعالم عارف ده».