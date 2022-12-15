عامل السلام تخلص من والده وفر هاربا بسبب خلافات أسرية

لم يتوقع الأب المسن صاحب الـ56 عاما، أن الخلافات بينه وبين نجله ستصل لطريق مسدود، وإنهاء حياته بطريقة بشعة، عندما احتدم الأمر بينهما وأقدم الشاب على قتل والده بعدة طعنات، وترك جثته في صالة المنزل وفر هاربًا، ظنا منه أنه سيفلت من حبل الإعدام.

رعب في المنطقة.. وجثة داخل المنزل

بعد مرورعدة ساعات على ارتكاب الجريمة التي شهدتها منطقة المحمودية القديمة بدائرة قسم شرطة أول السلام، عثر الجيران على جثة الأب المسن وسط بركة من الدماء مسجاه على ظهره، وتم بلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور إلى مسرح الجريمة وبرفقتهم فريق من النيابة للمعاينة، ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

المتهم يمثل جريمته

بدأت أنظار المحققين تتجه في التفتيش بمحيط أرجاء المكان، للتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها، لتحديد هوية مرتكب الواقعة، التي انتهت إلى نجل المجني عليه، وبعد تحديده باستخدام التقنيات الحديثة، نجحت الشرطة في القبض عليه، واصحطابه لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة، وبعد ساعات قليلة اصطحبت المتهم إلى مكان الحادث، لتمثيل مشاهد الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، بعدما ظهرت عليه حالة من الخوف والتوتر.

قرارات النيابة ضد المتهم

وبعد الانتهاء توجهت الأجهزة الأمنية برفقتهم المتهم، إلى جلسة التحقيق، التي انتهت باصدار النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، بالإضافة إلى عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المحتملة، يقول المحامي والخبير القانوني يوسف أحمد لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».