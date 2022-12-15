عرض متهم بقتل طفلة في السلام على الطب الشرعي لـ«تحليل المخدرات» 

قررت جهات التحقيق عرض صاحب محل سوبر ماركت في منطقة السلام بالقاهرة، المتهم بقتل طفلة على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المخدرات، كما استعجلت تقرير الطب الشرعي بوفاة المجني عليها واستكمال الإجراءات القانونية.

بلاغ بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة طفلة ملقاة وسط أكوام القمامة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة 6 سنوات، وبالفحص تبين إصابتها بجرح بالرقبة وعدة طعنات بالبطن والصدر. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية.

تفريغ كاميرات المراقبة

وتوصلت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة، إلى هوية المتهم وهو صاحب سوبر ماركت. وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما رصدته الكاميرات، اعترف بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم أنه شاهد المجني عليها تمر من أمام المحل الخاص به، فاستدرجها داخل المحل في محاوله لاغتصابها، وعندما فشل في ذلك أقدم على قتلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.