القبض على المتهم بقتل طفلة السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة، 5 سنوات، ملقاة بإحدى المناطق التابعة لدائرة القسم وبها جروح متفرقة بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، تبين وجود شبهة جنائية، وأمكن تحديد مرتكب واقعة قتل طفلة السلام، وتبين أنّه عامل يقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضُبط.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستقل مركبة توك توك وألقى الجثة بمكان العثور عليها، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.