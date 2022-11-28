العثور على جثة طفلة ملقاة في القمامة بمدينة السلام 

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة مذبوحة وملقاة في القمامة بمدينة السلام، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وكشف هوية، واستدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة.

العثور على جثة في القمامة

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغا بالعثور على جثة طفلة ملقاه في القمامة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «آية م ع» 5 سنوات، وتحرر محضر باختفائها، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة وطعنه أسفل الصدر من الجهة اليمني، وجرى نقل الجثة للمشرحة.