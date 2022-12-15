من هو أبو أيمن المصري؟.. رصدت واشنطن 5 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عنه

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مقابل الإدلاء بمعلومات عن القيادي البارز في تنظيم القاعدة الإرهابي المدعو إبراهيم البنا، والمعروف باسم أبو أيمن المصري، رغم الأنباء الواردة عن مقتله على يد مسلحين من حركة نور الدين الزنكي في سوريا في 15 فبراير 2018، إلا أن واشنطن لم تتأكد من مصرعه حتى الآن.

السفارة الأمريكية باليمن: البنا قيادي كبير بتنظيم القاعدة في الجزيرة العربية

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «يقدم برنامج مكافآت من أجل العدالة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن إبراهيم البنا، والمعروف أيضا باسم أبو أيمن المصري»، بحسب «سكاي نيوز عربية».

الأب الروحي لمخابرات تنظيم القاعدة الإرهابي

وأضافت السفارة الأمريكية في البيان الصادر عنها أن «البنا قيادي كبير بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي صنفته الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية»، مشيرة إلى أن أبو أيمن المصري كان عضوا مؤسسا في تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة العربية، وتولى قيادة شؤون الأمن بالجماعة الإرهابية، وقدّم توجيهات عسكرية وأمنية لقادة التنظيم الإرهابي.

ويعد إبراهيم البنا من بين أكثر قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب التزاما بالصمت وغيابا عن الواجهة، حيث يُعتبر الأب الروحي لجهاز مخابرات تنظيم القاعدة الإرهابي، وأعلن مسؤولو الأمن اليمنيين أنهم تمكنوا من اعتقال البنا في أغسطس عام 2010، ونشرت الصحف اليمنية نصوص استجوابه في نوفمبر من العام نفسه.