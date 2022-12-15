«الصحة»: مد فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم في 3 محافظات فقط، وهي «القاهرة والجيزة والإسكندرية»، ودعت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشكل عاجل وفوري إلى تطعيم الأطفال في المحافظات الثلاث من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن مد الحملة سيكون اليوم فقط في هذه المحافظات، مشيرا إلى أن قرار مد حملات التطعيم ضد شلل الأطفال يتوقف على الوضع الرقمي، بمعنى رؤية نتائج الحملة خلال الأربع أيام التي تم الإعلان عنها، وحال عدم مشاركة الكثير من المواطنين يتم مد الحملة لمدة يوم أو يومين.

وتابع المصدر: «على المواطنين الحرص على تطعيم أبنائهم ضد شلل الأطفال خاصة وأن التطعيم يكون حديث وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، مشيرا الى أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2006 وفقا للصحة العالمية».

الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وعن الأعراض الجانبية التي ظهرت على بعض الأطفال، أكد المصدر، أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق والكسل وهذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين لا أكثر ولا تحتاج الذهاب إلى طبيب.