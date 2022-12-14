«الصحة»: تطعيم 40 مليون مواطن بالجرعة الكاملة.. ولا متحورات جديدة لكورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تطعيم أكثر من 73% من المستهدف من المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، فضلا عن الانتهاء من تطعيم 40 مليون مواطن بالجرعة الكاملة «الأولى والثانية»، مطالبا المواطنين بعدم التكاسل في الحصول على الجرعة التنشيطية.

وعن إمكانية إعطاء جرعة خامسة من اللقاح للمواطنين، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية مع الصحفيين، أن مسميات الجرعات «جرعة رابعة وخامسة وسادسة» غير علمية لأنها جرعة تنشيطية، والهدف منها تنشيط وتعزيز الجهاز المناعي للجسم لمقاومة فيروس كورونا ومتحوراته.

متحورات كورونا بعد «دلتا» ضعيفة

كما نفى عبدالغفار، ظهور أي متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن المتحورات التي ظهرت بعد «دلتا» ضعيفة.

لا قلق من الفيروس التنفسي المخلوي

وفيما يتعلق بالفيروس التنفسي المخلوي، أكد عبدالغفار، أن الفيروس التنفسي المخلوي لن يتحول إلى جائحة، لافتا إلى أن الفيروس منتشر من سنوات عديدة ويصيب الأطفال لضعف مناعتهم، ولا داع للحديث عن جائحة جديدة والسوشيال ميديا أصبحت محلا لإثارة الرعب والجدل فقط، على حد تعبيره.