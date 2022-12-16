4 طرق للإبلاغ عن العنف ضد المرأة والطفل بالمحافظات.. تدخلها فوري ومجاني

وضعت الدولة آليات لحماية وتمكين المرأة والطفل للدفاع عن حقوقهما، وذلك عبر العديد من المؤسسات والمجالس الحكومية، منها المجلس القومي للمرأة والقومي للطفولة والأمومة، التي تنتشر فروعهما داخل كل محافظات مصر، فضلًا عن المبادرات المجتمعية ومشروعات المجتمع الوطني التي تعمل على تقديم الدعم والمشورة عند الإبلاغ عن العنف ضد المرأة والطفل.

ووفقًا للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، جرى وضع عدة أرقام يلجأ إليها المواطنون عند حدوث العنف ضد المرأة والطفل داخل المحافظات المختلفة، وجميعها تضمن التدخل الفوري والسريع لإنقاذ من وقع عليه العنف.

أرقام الإبلاغ عن العنف ضد المرأة والطفل

وتنشر «الوطن» الأرقام التي يجب التواصل معها عند حدوث العنف ضد المرأة والطفل، وطرق الإبلاغ الإلكترونية، كما يلي:

خط نجدة الطفل 16000

- ويعمل خط نجدة الطفل طوال 24 ساعة ويتم التواصل معه من أي خط أرضي أو محمول.

المجلس القومي للأمومة والطفولة 25240288

- الخط الساخن لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة المجاني هو 08008886666.

المجلس القومي للمرأة 15115

- يمكن الإبلاغ عن العنف ضد المرأة والطفل تليفونيًا، بالاتصال على رقم 15115 من أي تليفون أرضي أو محمول.

طرق تسجيل شكوى على موقع المجلس القومي للمرأة

- عند حدوث أو مشاهدة العنف ضد المرأة والطفل، يمكن الإبلاغ إلكترونياً من هنا على موقع المجلس القومي للمرأة.

- للإبلاغ عن الانتهاكات ضد الأطفال إلكترونيًا عبر موقع المجلس القومي للأمومة والطفولة من هنا، ويتلقى أيضًا بلاغات المفقودين أو العثور على أطفال.

- يمكن الإبلاغ عن العنف ضد المرأة والطفل عبر فروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفل بالمحافظات.