حماية الطفل بسوهاج: منع 12 حالة ختان وإيقاف زواج 100فتاة قاصر

تعمل لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج على حماية حقوق الأطفال خاصة الإناث من الانتهاكات سواء على أيدي الأقارب أو بدافع العادات والتقاليد أو غيرها من الأسباب.

12 بلاغا لمنع الختان

قال أبو السعود الديب، مدير لجنة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج في بيان له، إن اللجنة تعمل على حماية الأطفال من الانتهاكات، وتلقت 12 بلاغًا منع ختان بداية من 2022 حتى الآن داخل المركز ويعد رقمًا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية وبحساسية الموضوع.

أوضح أن ختان الإناث بدار السلام والصعيد عامة هو أمر سرى للغاية يتم التكتيم على الأمر خوفًا من الملاحقة القانونية، واقتناع الكثرين بختان الإناث مما يجعلهم لا يرون غضاضة به جميعها عوامل كانت تمنع تلقى البلاغات بالختان.

وأوضح «أبو السعود»، أنه يتم وقف الختان وتوعية الأب بخطورته على الفتاة من الناحية الجسمانية والجسدية، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم إجرائه.

إيقاف زواج 100 قاصر بدار السلام

وأضاف «أبو السعود»، أن اللجنة استطاعت إيقاف زواج 100 فتاة قاصر لم تتجاوز 18 عاما بداية من عام 2021 حتى الآن بينم 50 فتاة عام 2021، و50 فتاة داخل 2022 وأخذ تعهد على أسرهن بعدم إتمام الزواج قبل إتمام 18عاما.

ودعى «أبو السعود» المواطنين بالإبلاغ عن أي انتهاك للأطفال على رقم 16000 خط نجدة الطفل أو عبر الذهاب مباشرة لمقر لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز دار السلام.