إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة على الطريق الدائري في الغردقة

أصيب 11 شخصا، مساء اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسط بالغردقة، وتم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم .

وأفاد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن» أنه من التحريات الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق ونتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وتم تحرير محضر بالواقعة وجار استكمال التحقيقات.

7 مصابين في حادثين بطرق رأس غارب

وفي ذات السياق، شهدت رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين، على طريقي الشيخ فضل ورأس غارب الغردقة شمال محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.