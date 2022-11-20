التصريح بدفن 5 جثامين من أسرة واحدة ضمن ضحايا حادث أتوبيس الغردقة

قررت جهة التحقيق في محافظة البحر الأحمر، إنهاء إجراءات دفن 5 جثامين من أسرة واحدة من محافظة قنا، كانت ضمن ضحايا حادث أتوبيس الغردقة الذي راح ضحيته نحو 12 شخصا وأكثر من 30 مصابا.

وتحولت مستشفى رأس غارب، لسرادق حزن؛ بسبب كثرة الحالة التي يعيشها ذوي الضحايا في حادث البحر الأحمر اليوم، ومن بينهم أسرة كاملة من محافظة قنا.

الحزن يخيم على أهالي قنا

وخيّم الحزن على محافظة قنا، بعد مصرع 5 من أسرة واحدة، في حادث تصادم أتوبيس مع تريلا على طريق رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، أثناء عودتهم من القاهرة عقب حضورهم خطبة ابنهم.

وبحسب البيان الرسمي لإسعاف البحر الاحمر، ضحايا الأسرة من محافظة قنا، وهم رمضان عباس، 55 عامًا، وزوجته تدعى سيدة 50 عامًا، وابنتيهما هالة رمضان عباس، 22 عامًا، وكريمة رمضان عباس، تبلغ من العمر 33 عامًا، وطفلتها.

وقال محمد كامل، أحد الأقارب، إن الأسرة كانت في القاهرة لحضور خطبة ابنهم، وأثناء عودتهم إلى الغردقة محل عمل الزوج لقوا مصرعهم جميعا متأثرين بإصابتهم في الحادث.

مصرع 12 شخصا

وكان 12 شخصا لقوا مصرعهم بينما أصيب 30 آخرين، صباح اليوم الأحد، إثر حادث صعب بتصادم سيارة تريلا في أتوبيس على طريق الزعفرانة- رأس غارب عند الكيلو 60 بمحافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.