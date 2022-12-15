سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أعلنت البنوك المصرفية العاملة في مصر، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، حيث تحرص البنوك على إعلان السعر بشكل دوري في إطار اهتمام المواطنين بمعرفة أسعار العملات المختلفة.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك، في بداية التعاملات الصباحية، حيث ارتفع بقيمة 4 قروش في عدد من البنوك اليوم الخميس الموافق 15 ديسمبر، وذلك وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة اليوم الخمسس، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.63 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي

- سجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي، نحو 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار اليوم عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع في بنك CIB.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 24.67 جنيه للشراء، والبيع عند 24.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC

بينما سجل سعر الدولار في بنك HSBC في مصر، نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

- بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.35 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.