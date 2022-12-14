سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سجلت أسعار العملة الأمريكية، استقرارا في البنوك اليوم، وفقا لما نشرته المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، والتي أشارت إلى ثبات سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، دون تغيير عن سعر أمس الثلاثاء.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك في بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك.

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة اليوم الأربعاء، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.59 جنيه للشراء، و24.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي

- سجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي، 24.65 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.61 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.57 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار اليوم عند 24.61 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع في بنك CIB.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 24.63 جنيه للشراء، والبيع عند 24.68 جنيه.

سعر الدولار في بنك HSBC

بينما سجل سعر الدولار في بنك HSBC في مصر، نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الأربعاء نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

- بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.35 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.