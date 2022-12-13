سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

نشرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وما سجله من عمليتي البيع والشراء في بداية التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك صباح اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.35 جنيها للشراء، و24.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي

- سجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي، 24.65 جنيها للشراء، و24.68 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

- استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.61 جنيها للشراء، و24.68 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.57 جنيها للشراء، و24.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.57 جنيها للشراء، و24.62 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.59 جنيها للشراء، و24.67 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

واستقر سعر الدولار اليوم عند 24.61 جنيها للشراء، و24.68 جنيها للبيع في بنك CIB.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 24.63 جنيها للشراء، والبيع عند 24.68 جنيها.

سعر الدولار في بنك HSBC

بينما سجل سعر الدولار في بنك HSBC في مصر، نحو 24.58 جنيها للشراء، و24.68 جنيها للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الثلاثاء نحو 24.58 جنيها للشراء، و24.68 جنيها للبيع.