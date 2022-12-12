سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

كشفت بداية التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي المصري، استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم.

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن»، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية لكل بنك، في ظل اهتمام قطاع عريض من المواطنين بالمتابعة اليومية لسعر صرف العملة الأمريكية.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC في مصر، استقر الدولار عند 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، حافظ الدولار على استقره عند 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم في بنك MIDBANK سجل 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- وصل سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، إلى 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- وصل سعر الدولار ببنك بلوم إلى 24.55 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في بنك المشرق 24.6 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في المصرف الدولي AIB، عمليات الشراء عند 24.54 جنيه، و24.64 جنيه للبيع.

- سجل الدولار في بنك الكويت الوطني 24.59 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 24.65 جنيه.

- سجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي، 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

- استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.58 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي الأهلي ومصر

- وفي البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار 24.58 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، وداخل بنكي مصر والأهلي المصري، سجل نحو 24.54 جنيه للشراء، والبيع 24.59 جنيه، واستقر سعر الدولار اليوم عند 24.58 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع في بنك CIB، كما بلغ سعره في بنك الإسكندرية 24.6 جنيه للشراء، والبيع عند 24.65 جنيه.