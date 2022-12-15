«الأعلى للجامعات» يكشف مزايا تفعيل مبادرة «المعلم المُتميز» بالكليات

«المعلم المُتميز».. مُبادرة تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبيقها على كليات التربية بجامعة المصرية، بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي كشف تفاصيلها الدكتور ماجد محمود أبو العنين، العميد السابق لكلية التربية جامعة عين شمس وعضو لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات.

مبدأ الارتباط بالواقع وخدمة المجتمع

فسر الدكتور ماجد أبوالعنين في حديثه لـ«الوطن»، أهمية المبادرة، مؤكداً أنها جاءت في وقتها تماماً نظراً للتطور الجاري في أساليب التعليم والتعلم والأخذ بمبدأ الارتباط بالواقع وخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة: «تعد امتداداً لمبادرات أخرى تبنتها الدولة بالتعاون مع الجهات المانحة وأهمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».

دور المبادرة في إعداد معلم مواكب للتطورات العلمية

المبادرة تتم بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي لها نتائج ملموسة على أرض الواقع، بحسب «أبوالعنين»، من خلال عدة مشروعات ناجحة ومن أمثلتها مشروع إعداد معلمي وقيادات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمعروفة اختصاراً باسم مدارس «STEM»، ومشروع الشراكة بين المدرسة والجامعة، ومشروع بحوث الفعل وغيرها.

وحدد عضو المجلس الأعلى للجامعات، مساهمة المبادرة في إعداد معلم مواكب للتطورات العلمية، موضحاً أن ذلك يتم من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين والاستفادة من أفضل الممارسات التعليمية بالجامعات الأمريكية التي سبقتنا في هذا المجال والتي تتوافق مع طبيعة المجتمع المصري.

مُبادرة المعلم المُتميز تهدف إلى تعزيز قدرات طلاب كليات التربية

تنفيذ المبادرة ينعكس بالإيجاب على العملية التعليمية، وكشف هذه الانعكاسات الدكتور ماجد أبوالعنين قائلا: «المبادرة سوف تساهم في تحسين جودة العملية التعليمية من خلال توسيع قاعدة كليات التربية المستفيدة من برامج التطوير، ومن جهة أخرى ستقدم لهذه الكليات وغيرها نماذجا ناجحة من البرامج الجديدة المرتبطة بإعداد معلمين ذوي مهارات إضافية أكثر ارتباطاً بتدريب التلاميذ وتنمية مواهبهم وتوجيه قدراتهم لاختيار أدوارهم ووظائفهم المستقبلية المرتبطة باحتياجات سوق العمل بما ينعكس على نمو المجتمع وتقدمه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر».

ملامح التنفيذ وآلياته

ولفت إلى أن آليات تنفيذها وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي حول اتخاذ عدد من الإجراءات التنسيقية بين كافة المؤسسات الإدارية والتعليمية رفيعة المستوى المشاركة بالمشروع من الجانبين المصري والأمريكي لوضع ملامح التنفيذ وآلياته لضمان ممارسة كل طرف لدوره بشكل منظومي متكامل.

يُذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحث مع وفد من الوكالة الأمريكية، مُبادرة المعلم المُتميز، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات طلاب كليات التربية بالجامعات الحكومية المصرية؛ لإعداد وتطوير المعلمين الحاليين والمُستقبليين في المراحل الابتدائية، وتزويدهم بمهارات مُتميزة.