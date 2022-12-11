جامعة بنها: تقدمنا 152 مركزا عالميا في تصنيف التنمية المستدامة

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن عدد الجامعات المصرية المُدرجة في تصنيف «التايمز» للتنمية المستدامة ارتفع لـ36 جامعة هذا العام، مقارنة بـ31 في عام 2021، و23 في 2020، و16 في 2019، موضحا أن جامعة بنها تقدمت 152 مركزا عالميا هذا العام، وأصبح ترتيبها 943 بعد أن كان 1195 في 2021.

الجامعات المصرية تهتم بملف التنمية المستدامة

وأضاف «سوسة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلامية منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجامعات المصرية تبذل مجهودا عظيما للغاية في ملف التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، لذلك يجب أن تتطابق رؤية الجامعات المصرية مع رؤيتي وزاة التعليم العالي والدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الجامعات المصرية تهتم بالبحث العلمي

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن كل الجامعات المصرية تهتم بالبحث العلمي وقطاع خدمة المجتمع وليس التعليم والطلاب فقط، مشيرًا إلى أن التنمية المستدامة تشمل 17 هدفا، بداية من الهدف الأول الذي يتعلق بالقضاء على الفقر، والثاني الخاص بالقضاء على الجوع، بينما يتمثل الثالث في الصحة والرفاهية، والرابع يركز على التعليم الجيد، وغيرها من الأهداف.

وأكد «سوسة»، ضرورة توجيه أعضاء هيئة التدريس وصغار الباحثين لجعل الأبحاث الخاصة بهم مُنصبة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه في هذه الإطار، لذا لابد من ربط للجامعة بأهداف التنمية المستدامة والمجتمع.