«الصحة»: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تحقق 97% من المستهدف

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحقيق نسبة 97% من المستهدف بالحملة القومية المجانية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الأحد الماضي، لرفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، بما يضمن الحفاظ على مصر خالية من المرض.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الحملة تستهدف تطعيم 16 مليون طفل من المصريين والأجانب المقيمين، من عمر يوم إلى 5 سنوات، مؤكداً استمرار الحملة إلى نهاية اليوم الخميس.

وأضاف أن سوهاج والشرقية والبحر الأحمر والمنيا والقليوبية كانت المحافظات الأعلى في نسب التغطية، مشيراً إلى أن التطعيمات متوفرة في مكاتب الصحة والوحدات الصحية، والفرق الطبية المتمركزة في الميادين الكبرى، ومحطات القطارات والأتوبيسات ومترو الأنفاق، وأماكن التجمعات، وقرب المساجد، والكنائس، والنوادي، وداخل الأسواق، والحدائق العامة، ومواقف سيارات السفر.

من جهته، أشار الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، إلى تطعيم الأطفال من خلال فرق طبية مدربة تضم 90 ألف شخص، مؤكدا متابعة أعمال الحملة يومياً من خلال فرق الإشراف المركزية في الوزارة، وجميع المديريات والإدارات الصحية.